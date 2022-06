Dit zijn alle 32 WK-deelnemers in Qatar: één debutant, Brazilië voor 22ste keer erbij

Na de 1-0 zege van Costa Rica op Nieuw-Zeeland is het speelschema van het WK in Qatar helemaal rond. Bekijk hierboven de poule-indeling van het toernooi dat in november en december gehouden wordt.

Wales, Australië en Costa Rica plaatsten zich pas deze maand voor het WK, maar in april werd er al geloot voor het toernooi. Oranje werd ingedeeld bij gastland Qatar, Afrikaans kampioen Senegal en Ecuador in groep A.

Op 21 november speelt de ploeg van Louis van Gaal in Doha het openingsduel van het toernooi tegen Senegal. Vier dagen later volgt in Al Rayyan de wedstrijd tegen Ecuador en op 29 november sluit Oranje de poulefase af in Al Khawr tegen Qatar.