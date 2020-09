Slordige Kvitová knokt zich naar achtste finales US Open

Petra Kvitová heeft voor de vijfde keer de achtste finales van de US Open bereikt. De Tsjechische tennisster kwam slechts kortstondig in moeilijkheden tegen de Amerikaanse Jessica Pegula: 6-4, 6-3.

Vroeg in de tweede set verloor Kvitová, die als zesde is geplaatst in New York, haar concentratie en ze stapelde fout op fout (28 in totaal). De tweevoudig winnares van Wimbledon pepte zich met enkele flinke schreeuwen op en kwam van 0-2 terug.