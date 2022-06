Hongarije koploper 'groep des doods' na 4-0 zege in Engeland, Duitsland vernedert Italië

Met Duitsland, Italië en Engeland mag Groep 3 van de Nations League de 'poule des doods' genoemd worden. Maar na vier groepswedstrijden is het doodleuk Hongarije dat bovenaan staat.

De Hongaren boekten in Wolverhampton een zege met ongelooflijke cijfers (0-4) op Engeland, dat zijn grootste thuisnederlaag sinds 1928 (1-5 op Wembley tegen Schotland) leed. Tegelijkertijd waren de Duitsers in Mönchengladbach veel te sterk voor de Italianen: 5-2.

Engeland moet vrezen voor degradatie

Engeland is met twee punten hekkensluiter en zal in september in duels met Italië en Duitsland degradatie naar de B-divisie moeten zien te voorkomen.