Invaller Depay bezorgt Oranje in blessuretijd overwinning op Wales (3-2)

Oranje heeft het vierde duel in de Nations League met 3-2 gewonnen van Wales. Een kleine domper leek in de maak door een late gelijkmaker, maar de reeks Nations League-wedstrijden eindigt toch met een overwinning door een winnende goal van Memphis Depay. Hoogstaand was het niet en dat was aanvankelijk ook niet nodig tegen de onmachtige Welshe ploeg. Er was weinig aan de hand voor Oranje, maar een penalty in blessuretijd van invaller Gareth Bale leek Wales alsnog een punt te bezorgen. Tot de bal nog dieper in blessuretijd voor de voeten van Depay belandde: 3-2. Lang en Gakpo gevaarlijk, Janssen verdienstelijk Bondscoach Louis van Gaal is weer wat wijzer geworden: met uitblinkers Noa Lang en Cody Gakpo heeft Oranje straks in Qatar twee gevaarlijke invallers. Lang niet alles ging goed in De Kuip, maar Lang was met dribbels en steekpassjes wel de gevaarlijkste speler op het veld voor rust. Bij ieder balcontact stond de defensie van Wales direct op scherp. Ook Gakpo's vlugge dribbels maakten Wales nerveus. Spits Vincent Janssen speelde verdienstelijk. De rol als aanspeelpunt, waarin Van Gaal hem wilde testen, vulde hij een aantal keer naar behoren in. De aanvaller van Monterrey gaf de assist op de 1-0 van Lang, die daarbij knap wegdraaide van twee verdedigers. Bekijk hier alle goals uit de wedstrijd:

Gakpo zette Oranje na ruim twintig minuten op 2-0 na een daadkrachtige dribbel recht op het vijandelijke doel af. In de kluts na een geblokt schot belandde de bal voor zijn voeten. Kort erna kreeg Wales een van de schaarse kansjes en dat leverde direct de 2-1 op via Brennan Johnson. Vuurwerk kwam pas aan het eind van de wedstrijd, toen Wales een penalty kreeg na een onbezonnen actie van Tyrell Malacia en Bale raak schoot (2-2). Zo leek de Rotterdamse avond te eindigen in mineur, tot enkele seconden na de gelijkmaker invaller Depay knap de winnende 3-2 binnenschoot. Zijn 42ste in Oranje. En daarmee staat hij op gelijke hoogte met Klaas-Jan Huntelaar.

Cody Gakpo juicht na zijn 2-1 - ANP

Lang, Gakpo, Janssen. Klinkt als Oranje B. Zoals verwacht startte Van Gaal met bijna dezelfde elf als in de eerste wedstrijd tegen Wales. Jasper Cillessen in plaats van Mark Flekken, Martins Indi voor Stefan de Vrij en Janssen voor Wout Weghorst. De aanvoerdersband zat voor de vierde keer om een andere arm, nu om die van Matthijs de Ligt. Een reserveteam dus. Van Gaal moet wel, zei hij meermaals, vanwege de vier duels in elf dagen. Dat Oranje niet vlekkeloos speelde, had ongetwijfeld met de vermoeidheid te maken. Overigens speelde Wales de vijfde wedstrijd in veertien dagen. Vermoeidheid of niet, de sfeer binnen Oranje lijdt er niet onder. Van Gaal was voor de wedstrijd goed gemutst. In de stafkamer stond tot verrassing van de bondscoach een espressomachine - met daarnaast een briefje van de medewerkers van De Kuip als reactie op Van Gaals opmerkingen over de "oude troep" in en rondom de Feyenoord-kleedkamer. "We hopen dat deze koffie u beter zal smaken."

Louis van Gaal met zijn briefje - NOS

Met de winst op Wales sluit Oranje een succesvolle Nations League-periode af. Vier gespeeld, tien punten en de eerste plek in groep vier. Tweede in de poule staat België, met zeven punten, na een 1-0 overwinning op Polen. De grootste winst van de bewogen avond in Rotterdam is dat Van Gaal weer wijzer is geworden over zijn basiselftal en dat Oranje meer en meer gewend raakt aan het 5-3-2-systeem. In de rust en halverwege de tweede helft bracht de bondscoach nog beoogde basisspelers Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Steven Bergwijn en Depay in. Toen het nog 2-1 stond werd Oranje met die spelers in het veld gevaarlijker, maar tot een treffer leidde het niet. Tot de 93ste minuut dus, toen Dumfries een lange bal doorkopte naar Depay. Op 22 september om 20.45 uur gaat de Nations League en de voorbereiding op het WK in Qatar verder. Dan speelt Oranje tegen Polen. Drie dagen later speelt Oranje tegen België.