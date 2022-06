Costa Rica grijpt ten koste van Nieuw-Zeeland 32ste en laatste WK-ticket

Doelman Keylor Navas van PSG is de enige sterspeler van Costa Rica. Liefst 17 van de 23 selectiespelers zijn nog actief in de eigen competitie.

Costa Rica heeft zich als 32ste en laatste land geplaatst voor het WK in Qatar. De Midden-Amerikaanse ploeg was in de intercontinentale play-off met 1-0 te sterk voor Nieuw-Zeeland, dat ruim 20 minuten met tien man speelde.

Ook Nieuw-Zeeland, waar de in het Gelderse Brummen geboren Nando Pijnaker een basisplaats had, is bepaald geen internationale hoogvlieger. Ter illustratie: aanvoerder Winston Reid speelde in mei 2021 voor het laatst een clubwedstrijd en kwam sindsdien alleen nog uit voor de nationale ploeg.

Zeventienjarige geeft cruciale assist

In het Ahmed bin Ali-stadion dat ook gebruikt zal worden tijdens het WK, was de eerste aanval direct raak. De pas 17-jarige Jewison Bennette gaf laag voor vanaf links en voormalig Arsenal-spits Joel Campbell tikte tussen twee Nieuw-Zeelandse verdedigers binnen.

Na die vroege achterstand trokken de 'Kiwi's' noodgedwongen het offensief naar zich toe. Behalve een groot overwicht in balbezit (ruim 70 procent) leverde dat ook een drietal schietkansen op. Maar keeper Navas zag alle inzetten naast zijn doel gaan.