Overlever Coric vloert Tsitsipas, Djokovic probleemloos verder op US Open

Borna Coric in actie tegen Stefanos Tsitsipas - Pro Shots

Borna Coric en Novak Djokovic hebben de achtste finales bereikt van de US Open. Voor topfavoriet Djokovic ging dat probleemloos, Coric moest uit geslagen positie terugkomen tegen Stefanos Tsitsipas, de winnaar van de ATP Finals. Coric versloeg de Griekse tennisser uiteindelijk in vijf sets: 6-7 (2), 6-4, 4-6, 7-5, 7-6 (4). Voor het eerst leek Tsitsipas in New York de achtste finales te halen. Hij stond met 5-1 voor in de vierde set, maar leverde drie opslaggames op rij in en liet maar liefst zes matchpoints onbenut.

De Kroatische Coric overleefde in set vijf weer: hij maakte een achterstand goed en voorkwam daarna vier keer en break. Die gemiste kansen kostten Tsitsipas, die als vierde was geplaatst in New York, de kop. Hij begon de tiebreak met een dubbele fout. Geen problemen voor Djokovic Djokovic, de nummer één van de plaatsingslijst in New York, behaalde juist probleemloos de achtste finales van de US Open. De Servische tennisser was duidelijk een maatje te groot voor Jan-Lennard Struff: 6-3, 6-3, 6-1.

Novak Djokovic juicht na het winnen van zijn partij - EPA