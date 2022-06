Opnieuw Nederlands record kogelstootster Schilder, WK-limiet voor Visser

Jessica Schilder heeft bij het onderdeel kogelstoten in het Tsjechische Kladno haar eigen Nederlandse record in de buitenlucht aangescherpt. De Volendamse gooide de kogel dinsdagavond 19,19 meter ver. Dat is twee centimeter verder dan vorige week maandag tijdens de FBK Games in Hengelo.

De 23-jarige atlete was in Tsjechië verreweg de beste: de nummer twee, Anita Márton uit Hongarije, kwam slechts tot een afstand van 17,65 meter. Schilder gooide de kogel liefst twee keer op de recordafstand.

Vóór de FBK Games in Hengelo maandag stond het record van Schilder nog op 18,89 meter.

Limiet Visser

Ook Nadine Visser had dinsdagavond reden tot juichen. Zij liep bij wedstrijden in het Finse Turku de WK-limiet op de 100 meter horden. Dat lukte al in de serie met 12,84 seconden en in de finale liep ze nog sneller: 12,72.