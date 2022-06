Bestelbus stort vanaf viaduct op fietspad

In de Gelderse gemeente Wijchen is een bestelbus van een viaduct gevallen. De bus kwam op het onderliggende fietspad terecht, een paar meter lager.

De bestelbus reed rond 18.20 uur over de A326 en schoot door onbekende oorzaak over de vangrail. Het voertuig belandde op zijn zijkant. Op die plek op het fietspad reed niemand op het moment van de crash, weet Omroep Gelderland.

De hulpdiensten rukten groot uit, inclusief een traumahelikopter. De brandweer bevrijdde de buschauffeur, die gewond met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Het is niet bekend hoe hij of zij eraan toe is.