GGD-voorzitter Rouvoet: averechts effect bij testen zonder klachten

André Rouvoet, die vorige maand aantrad als voorzitter van de koepel van GGD's, GGD-GHOR, vindt het niet zinvol dat mensen zonder klachten zich massaal laten testen zonder dat de meerwaarde daarvan duidelijk is. Dat zegt hij in een interview in Trouw. Hij noemt als voorbeeld het testen van reizigers zonder symptomen op Schiphol. Dat kan volgens hem averechts werken: mensen wanen zich veilig als de test negatief is en houden zich vervolgens niet aan de regels.

"Mijn stelling is: baat het niet, dan schaadt het wél. Ik ben bang dat het iets doet met het gedrag van mensen, hun het beeld geeft dat ze veilig zijn. Dat we testen gebruiken als legitimatie om ons niet aan de maatregelen te houden. Als we ons met Kerst massaal laten testen en we gaan daarna allemaal op bezoek bij opa en oma in het verpleeghuis, dan roepen we een tweede golf over ons af."

Het kabinet roept mensen zonder klachten steeds vaker op zich te laten testen, bijvoorbeeld als uit gebruik van de corona-app blijkt dat ze bij iemand met corona in de buurt zijn geweest. Door de druk op de teststraten ontstonden er deze week lange wachttijden, waardoor mensen met klachten langer dan gewenst thuis moesten blijven.

De kritiek op de GGD's daarover vindt hij niet terecht. "Die bal ligt niet bij ons: het is het ministerie van Volksgezondheid dat de testcapaciteit inkoopt."

Zijn bezwaar geldt niet voor het testen van bewoners van verpleeghuizen waar een uitbraak is. Dat is "risicogericht".

Laat ons ons werk doen

Ook stoort Rouvoet zich aan de kritiek op zijn organisatie vanuit de politiek. Die bemoeit zich volgens hem te veel met de uitvoering van het werk. De samenwerking met minister De Jonge noemt Rouvoet uitstekend, maar hij roept de politiek, en ook de minister, op om niet op elk detail van de uitvoering te gaan zitten. "Jullie hebben ons een opdracht gegeven, wij voeren die uit." Hij wijst erop dat bij IC-artsen ook niet over de schouder wordt meegekeken.

Bij de GGD dreigt dat te gebeuren als er steeds meer wensen komen over waar en wanneer er moet worden getest en hoelang het bron- en contactonderzoek mag lopen. Ook kwam er kritiek op de GGD's in Rotterdam en Amsterdam, die tijdelijk aan mensen hebben gevraagd om zelf hun contacten te bellen op een piekmoment.

Snel opgeschaald

Rouvoet is zeer te spreken over de manier waarop de GGD's erin slaagden op te schalen. "De eerste teststraten stonden er binnen twee weken en er zijn ontzettend veel mensen opgeleid." Ook noemt hij het landelijke nummer, de ict en de laboratoria. Anderzijds ziet hij ook de signalen van mensen die lang moeten wachten om een afspraak per telefoon te kunnen maken, vooral 's morgens. "We moeten blijven verbeteren."

Rouvoet begon op 1 augustus in zijn nieuwe functie. Na een carrière in de politiek, onder meer als minister voor Jeugd en Gezin voor de ChristenUnie, was hij voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland.