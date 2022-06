Post-covid kan nog eens duizenden zorgmedewerkers baan kosten

Al zeker duizend zorgmedewerkers zijn hun baan kwijtgeraakt of staan op het punt die te verliezen door het post-covidsyndroom, ook wel 'long covid' genoemd. Zij raakten in de eerste coronagolf besmet met het virus. Dat staat in een rapportage die vakbond FNV heeft overhandigd aan de Tweede Kamer. En het aantal van duizend zal vermoedelijk nog sterk oplopen, blijkt uit een analyse van de cijfers door de NOS.

Van de zorgmedewerkers die bij het meldpunt van de vakbond aanklopten, is maar zo'n 30 procent tijdens de eerste golf besmet geraakt. Bijna 70 procent van de melders kreeg de besmetting later. Dat deel is dus minder dan twee jaar ziek (de wettelijke ontslaggrens).

Als de huidige trend doorzet, zou het aantal ontslagen zorgmedewerkers in de komende jaren verdrievoudigen. Voor deze mensen betekent dat in de meeste gevallen het aanvragen van een WIA-uitkering, waarmee hun inkomen sterk terugloopt.

Van de zorgmedewerkers die zich hebben gemeld bij het long covid-meldpunt van vakbond FNV, is driekwart werkzaam in verpleeghuizen, ziekenhuizen, de gehandicaptenzorg of thuiszorg: