Van de Kerkhof veilt zijn zilveren WK-medailles van 1974 en 1978

Oud-voetbalinternational Willy van de Kerkhof laat veel van zijn voetbalrelikwieën veilen. Onder meer de zilveren medailles die hij met Oranje behaalde op de WK's van 1974 en 1978 gaan onder de hamer.

Heritage Auctions Europe in IJsselstein zal de veiling uitvoeren. Het veilinghuis schat de opbrengst van de medailles op minimaal 10.000 per stuk.

In 1974 bij het WK in West-Duitsland bleef de middenvelder bij alle duels van Oranje op de reservebank. Vier jaar later in Argentinië had hij een basisplaats bij alle wedstrijden.