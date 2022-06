Russen en Belarussen welkom op US Open onder neutrale vlag

De organisatie van de Engelse grasgrandslam besloot tennissers uit Rusland en Belarus te weren vanwege de oorlog in Oekraïne. Het besluit stuitte op verzet van onder meer Rafael Nadal en Novak Djokovic . "Ik vind het oneerlijk voor mijn Russische tennisvrienden, mijn collega's. Het is niet hun schuld wat er op dit moment gaande is", zei Nadal begin mei.

Daarmee gaat de organisatie van de US Open mee met de richtlijnen van de mondiale tennisfederatie ITF en gaat het in tegen het beleid van hun Britse equivalent Wimbledon.

Russische en Belarussische tennissers zijn welkom op de US Open. Deelname aan het granslamtoernooi in de Verenigde Staten zal wel moeten plaatsvinden onder neutrale vlag. Dat maakt de Amerikaanse tennisbond USTA bekend.

"We beseffen dat iedere organisatie moet omgaan met unieke omstandigheden in de besluitvorming", aldus de Amerikaanse tennisbond in een persbericht. "Op basis van onze omstandigheden zal de USTA alle spelers, ongeacht nationaliteit, toestaan mee te doen aan de US Open 2022."

Davis Cup & Billie Jean Cup

Als gevolg van een schorsing door de ITF zijn Russen en Belarussen wel uitgesloten van teamcompetities, zoals de Davis Cup en de Billie Jean Cup. Maar de individuele tennistoernooien vallen onder de ATP en de WTA en daar mogen Russen en Belarussen gewoon wedstrijden spelen. Wel onder een neutrale vlag.

In de loting voor de US Open, die begint op 29 augustus, zullen de namen van Daniil Medvedev (ATP-1), Andrej Roeblev (ATP-8), Aryna Sabalenka (WTA-5), Daria Kasatkina (WTA-12) en Viktoria Azarenka (WTA-19) gewoon te zien zijn.