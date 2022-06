Nog veel vragen over coronaplannen Kuipers, branches willen duidelijkheid

Meerdere sectoren willen dat de overheid meer duidelijkheid geeft over de nieuwe coronastrategie. Minister Kuipers (Volksgezondheid) kwam gisteren met zijn plan, waarin vooral staat dat de sectoren plannen moeten maken om een nieuwe coronabesmettingsgolf te voorkomen.

Veel sectoren weten inmiddels wel wat voor maatregelen ze kunnen nemen en hebben al plannen klaarliggen voor een volgende coronagolf. Maar welke maatregelen ze wanneer moeten nemen is voor de cultuursector, de horeca en de detailhandel onduidelijk. Ook weten ze niet precies wanneer ze recht hebben op financiële compensatie.

De sectoren is gevraagd plannen in te dienen voor verschillende scenario's die door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en wetenschapsorganisatie KNAW zijn opgesteld. Dat gaat van scenario 1 (terug naar normaal, corona is voorbij) tot het worstcasescenario 5 (corona wordt dodelijker). Bij een nieuwe opleving van het virus zijn de plannen van de sector de basis.

Welk scenario wanneer?

"Een belangrijke vraag voor ons is: wat definieert nu in welk scenario we zitten?", zegt Jolanda Jansen. Zij is directeur van Ahoy Rotterdam en voorzitter van de Alliantie van Evenementenbouwers. "Zijn dat de ziekenhuisopnames, of andere criteria? Er is heel veel onduidelijk."

Ook in de horeca leeft die vraag, zegt voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland, die naar eigen zeggen al sinds januari aan het praten is over dit onderwerp. "Eerst stuurden we op kwetsbare ouderen, toen op IC-capaciteit, ziekenhuisopnames en besmettingen. Waar moeten we in onze plannen nu rekening mee houden?"

Jeroen Bartelse, directeur van TivoliVredenburg in Utrecht en leider van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector, wil toe naar een alarmeringssysteem, zoals het KNMI ook gebruikt voor het weer, waarin duidelijk wordt in welke fase het virus zit. Daarvoor zijn de deskundigen van het RIVM nodig. "We willen ook weten wat het effect is van bepaalde maatregelen. En ook willen we meer maatwerk. Want de maatregelen die je in een museum of bioscoop neemt, zijn heel anders dan die in een popzaal of in de nachtcultuur."

Triage en loopschema's

De verschillende partijen willen ook weten welke maatregelen wel en geen zin hebben. Er zijn volgens Jansen (Ahoy) allerlei maatregelen te bedenken. "Triage vooraf, zitplaatsen, loopschema's. Maar het komt erop neer: welke maatregel heeft welke impact gehad en wanneer is wat nodig?"

De branches willen daarvoor in gesprek met de deskundigen. Bartelse: "We hebben globaal een indeling gemaakt wat we wanneer moeten doen. En we hebben de overheid nodig om te zeggen welke maatregelen effectief zijn, en de overheid moet zeggen wat wanneer nodig is."

Meer maatregelen tegelijk nodig

Het ministerie van VWS laat weten de vragen van de sectoren goed te begrijpen. "Effectieve bestrijding van een virus kan alleen door verschillende maatregelen te nemen die elkaar aanvullen", laat een woordvoerder weten. "De effectiviteit van maatregelen kan dan ook alleen op het niveau van gehele maatregelenpakketten bekeken worden. Individuele maatregelen doorrekenen is niet mogelijk omdat maatregelen met elkaar samenhangen en daarmee elkaars effect beïnvloeden."

De woordvoerder zegt dat er "zo snel mogelijk" solide plannen voor alle sectoren moeten zijn. "We hebben in de afgelopen jaren al veel ervaringen opgedaan, dus we beginnen niet bij nul. Daarnaast monitoren we continu het virus om zo snel mogelijk te kunnen handelen indien nodig. Mocht dit nodig zijn dan staan we klaar met opschaalcapaciteit om te kunnen vaccineren en testen. Dit doen we met GGD's. Dat staat nu allemaal gereed."

Helemaal uitsluiten dat zwaardere maatregelen nodig zijn, kan het ministerie niet. "Het virus is onvoorspelbaar", zegt de woordvoerder. "Als we in een zwart scenario belanden, kan het helaas nodig zijn om zwaardere maatregelen te nemen. Het is daarom belangrijk om zo goed mogelijk voorbereid te zijn."