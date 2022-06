Bordeaux wegens financiële problemen teruggezet naar derde niveau in Frankrijk

Wegens financiële problemen is Girondins Bordeaux teruggezet naar het Championnat de National 1, het derde profniveau in Frankrijk. De ploeg van eenmalig Oranje-international Javairô Dilrosun eindigde afgelopen seizoen als laatste in de Ligue 1 en zou daardoor al degraderen naar de Ligue 2.

De straf werd opgelegd door DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion), dat sinds 1984 namens de Franse voetbalbond de financiële situatie van alle Franse profclubs monitort. Bordeaux heeft naar verluidt 40 tot 45 miljoen aan openstaande schulden.

Zes keer landskampioen

Met name in de jaren tachtig was Bordeaux een van de succesvolste clubs van Frankrijk. Zes keer werd de club aan de westkust landskampioen en vier keer won het de Coupe de France.

De Nederlandse oud-internationals Wim Kieft, Richard Witschge, Stanley Menzo en Bertus den Harder speelden in het verleden voor Bordeaux.

De club heeft zeven dagen de tijd om in beroep te gaan tegen het besluit van de DNCG.