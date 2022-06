Kabinet noemt boerenprotest bij huis minister onacceptabel

Daar leven veel vragen over de intimiderende werking van bepaalde protestacties van boeren, zoals die van Voll Gas van vrijdag en eerder die van Farmers Defence Force. Een groot deel van de Kamer nam daar al direct afstand van. Voor woensdag 22 juni is er weer een grote demonstratie aangekondigd in Den Haag.

Paternotte vroeg zich af wat er juridisch te doen is tegen demonstraties die eigenlijk te ver gaan. Ook de Partij voor de Dieren vindt het overduidelijk dat intimidatie een doel op zich is geworden. "Vindt de staat het dan geen intimidatie dat ze met trekkers komen?", vroeg Kamerlid Wassenberg. "Een trekker is geen normaal vervoermiddel. Als deze boeren boodschappen doen, pakken ze de auto, niet de trekker."

De staatssecretaris vindt tractoren ook intimiderender dan "fietsend of lopend naar een demonstratie komen". Maar intimiderend overkomen is niet vanzelf een strafbaar feit, zei hij. "Wij kunnen niet optreden want daar is geen wettelijke basis voor. Een burgemeester kan ingrijpen door te zeggen waar in een stad een demonstratie is toegestaan. Die zou bijvoorbeeld kunnen bepalen dat er rondom een bepaald woonhuis niet gedemonstreerd mag worden."

SGP en BBB namen afstand van de actie voor de deur van de minister. Maar zij vinden dat er te veel aandacht is voor boerenprotesten in vergelijking met de volgens hen ook intimiderende en soms gewelddadige acties van bijvoorbeeld Greenpeace en Extinction Rebellion.