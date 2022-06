Sagan wint voor achttiende keer een etappe in Ronde van Zwitserland

Peter Sagan heeft zijn eerste zege van het wielerseizoen binnen. De 32-jarige Slowaak was in de derde etappe van de Ronde van Zwitserland de snelste in de sprint.

Dat Sagan een etappe wint in de Zwitserse etappekoers, is geen verrassing. Dat deed hij namelijk ook in de negen voorgaande edities waaraan hij meedeed. In 2011 pakte hij zijn eerste ritzege, elf jaar later staat de teller inmiddels op achttien.

Kopgroep van zes

De rit over 177 kilometer naar Grenchen telde meer dan 3.000 hoogtemeters. Aanvallers roken hun kans en dus kozen zes renners al vroeg de aanval. De kopgroep, met onder anderen Philippe Gilbert, kreeg ruim drie minuten voorsprong.

Van de vluchters bleef tijdritspecialist Stefan Bissegger het langst vooruit, maar achter hem was een nog groot peloton aan het jagen. Veel sprinters hadden de bergen onderweg overleefd en aasden op een ritzege.