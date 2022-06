Eerste vaatje Hollandse Nieuwe levert recordbedrag van 113.500 euro op

Het eerste haringvaatje van het seizoen is vanmiddag op de Scheveningse visafslag geveild voor 113.500 euro, een record. De traditie is na twee coronajaren weer in ere hersteld. Met de veiling wordt elk jaar het haringseizoen afgetrapt.

Het eerste vaatje Hollandse Nieuwe is verkocht aan VNV, de vereniging van Nederlandse visspecialisten. De opbrengst is flink hoger dan drie jaar geleden. Toen ging het eerste vaatje haring voor 95.500 euro over de toonbank, schrijft Omroep West.

Het geld gaat ieder jaar naar een goed doel. Dit jaar is dat Stichting Ambulance Wens. Met het bedrag kan een ambulance worden gekocht. Die kost ongeveer 92.000 euro.

Tijdens de veiling werd de vis ook gekeurd om de kwaliteit van dit jaar te beoordelen. "Mooie, volvette haring", aldus de jury.