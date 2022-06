RIVM: fors meer coronagevallen, begin van een nieuwe golf

Het RIVM ziet een forse toename van het aantal coronagevallen. Afgelopen week nam het aantal vastgestelde besmettingen toe met 64 procent ten opzichte van de week ervoor. Ook het aantal virusdeeltjes in het rioolwater neemt sinds twee weken weer toe, zegt het gezondheidsinstituut. Dat geldt ook voor de meldingen bij de Infectieradar, waar mensen coronagerelateerde klachten kunnen melden.

De toename van het aantal coronagevallen leidt niet tot veel meer ziekenhuisopnames. Het gaat om een stijging van 12 procent. Ook het aantal positief geteste verpleeghuisbewoners neemt niet hard toe, zegt het RIVM.

De stijging van het aantal coronabesmettingen is te zien in alle leeftijdsgroepen, en was het grootst in de regio's Amsterdam-Amstelland, Utrecht en Hollands-Midden. Het aantal vastgestelde besmettingen geeft geen beeld van het totale aantal coronagevallen, omdat een test bij de GGD niet meer nodig is na een positieve zelftest.

Nieuwe zomergolf

Epidemioloog Susan van den Hof van het RIVM vindt dat het aantal besmettingen op dit moment "wel heel erg snel" toeneemt. Volgens haar is een begin te zien van een nieuwe coronagolf. Die wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de BA.4 en BA.5-subvarianten van de omikronvariant van het virus. Die verspreiden zich gemakkelijker dan vorige varianten.

"Hoe hoog die golf gaat worden en hoelang die gaat duren, en wat dat gaat betekenen voor de ziekenhuisopnames, dat is op dit moment heel moeilijk te zeggen", zegt Van den Hof. Ze wijst erop dat de kans om ernstig ziek te worden door die varianten kleiner is, mede vanwege vaccinaties en al eerder doorgemaakte besmettingen.

Inhaalzorg en personeelstekorten

"Maar als er heel veel mensen ziek worden, dan zal het aantal ziekenhuisopnames toch toe gaan nemen", zegt de epidemioloog. Daardoor kan de inhaalzorg opnieuw onder druk komen te staan. "En meer mensen melden zich ziek, waardoor ook werkgevers en de hele maatschappij daar last van hebben."

Volgens Van den Hof is het van belang dat mensen zelf maatregelen nemen. "Het beleid is om de samenleving zo lang mogelijk open te houden. Dat betekent dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft. Het belangrijkste is dus om thuis te blijven bij klachten en je te testen, om te voorkomen dat je andere mensen besmet."

De toename van het aantal coronagevallen is ook in andere landen zichtbaar. In de Verenigde Staten is al langer sprake van een stijging van het aantal coronabesmettingen, maar daar gaat een andere subvariant van omikron rond.