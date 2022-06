Brand op passagiersschip in Biesbosch, 225 mensen geëvacueerd

Op een passagiersschip in Nationaal Park De Biesbosch heeft een brand gewoed. Volgens de brandweer zijn alle 225 passagiers geëvacueerd. Er is niemand gewond geraakt.

Het gaat om mensen die op leeftijd zijn. Velen van hen zijn slecht ter been en hebben een rolstoel of rollator. De passagiers zijn geëvacueerd door de brandweer, met ondersteuning van de bemanning. Ook de KNRM en Rijkswaterstaat hielpen om ze veilig aan wal te brengen.

Het schip is aangemeerd bij een werkhaven in het natuurgebied. Daarom is er een andere rondvaartboot onderweg waarmee de passagiers naar de thuishaven in Drimmelen worden gebracht. Volgens de brandweer is er geen paniek geweest.

De brand begon bij een generator in de machinekamer van de rondvaartboot. De brandweer heeft het vuur geblust met een blusboot.

'Schip kon nog varen'

Het schip is van het bedrijf Zilvermeeuw. De rederij heeft meerdere rondvaartboten en verzorgt dagtochtjes in de regio. De directeur van het bedrijf zegt tegen Omroep Brabant dat het om een kleine brand ging. "Er waren geen vlammen te zien en er was maar een klein beetje rookontwikkeling", zegt hij.

Volgens hem kon het schip nog varen maar is het voor de zekerheid aangemeerd. "Het is allemaal goed afgelopen. We hadden geluk met de locatie waar het gebeurde. We konden hier meteen bij de werkhaven terecht", vervolgt de directeur.