De race om het coronavaccin: 1,5 miljard gekocht, nu wachten op resultaten

Het kabinet maakte deze week nogmaals duidelijk dat er geen plan B is: alleen een vaccin kan de coronacrisis beëindigen. Daarom zijn er deze zomer vijf coronavaccins door een Europees onderhandelingsteam gereserveerd, een zesde deal is in de maak. Met de deals zijn miljarden gemoeid. Over de contracten is niet veel bekend en hoe goed de vaccins werken zal moeten blijken. Dit is wat we wel weten.

De Europese Commissie had haast deze zomer. De Amerikanen en Britten hadden al afspraken gemaakt met grote Europese bedrijven en de bedrijven zelf wilden graag produceren voor de Europese markt. Een team van acht onderhandelaars - onder wie een Nederlandse ambtenaar - werd geformeerd om deals te gaan sluiten.

Alleen grote bedrijven

De deals zijn gesloten met grote farmaceutische bedrijven die hebben toegezegd uiterlijk volgend jaar honderden miljoenen vaccins te kunnen leveren, mocht het middel succesvol zijn, en de productie in Europa te doen. Als ze alle zes de eindstreep halen zijn er volgend jaar twee vaccins voor elke Nederlander. Het is aan de onderhandelaars om te beoordelen of het middel ook echt kansrijk is en ervoor te zorgen dat er een mix aan verschillende soorten vaccins worden gekocht.