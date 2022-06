Achttien jaar cel voor liquidatie in Rotterdamse wijk Prinsenland

Twee mannen zijn tot achttien jaar cel veroordeeld voor de liquidatie van een 58-jarige man in Rotterdam-Prinsenland. Het slachtoffer, Cevat Bozdag, werd in juni 2020 vanuit een voorbijrijdende auto neergeschoten, toen hij samen met zijn vrouw de hond uitliet. Er werden 25 kogels op hem afgevuurd.

Over het motief van de moord is weinig tot niets bekend. Het AD schreef eerder dat Bozdag banden had met het criminele circuit. Ingewijden vertelden tegen de krant dat de afrekening te maken zou hebben met een ruzie over een partij cocaïne met een straatwaarde van 20 miljoen euro. Bozdag zou zijn vermoord in opdracht van een groep criminelen in Turkije.

De twee veroordeelden komen beide uit Amsterdam. Ze hebben steeds ontkend iets met de dood van het slachtoffer te maken te hebben. Tijdens de rechtszaak beriepen ze zich op hun zwijgrecht. Het OM kon geen directe relatie vinden tussen de twee en het slachtoffer.

Dna-sporen

Uit onderzoek bleek wel dat het dna van de schutter op hulzen zat die bij het slachtoffer zijn aangetroffen, maar volgens de rechter is niet vast te stellen wie heeft geschoten en wie de chauffeur was. Daarom kregen beide mannen dezelfde straf.

Wat tijdens de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak, vorige maand, ook duidelijk werd is dat de aanslag minutieus is voorbereid. De veroordeelden hadden in de weken voor de aanslag al dertien 'voorverkenningen' gedaan rond de woning van Bozdag, schrijft Rijnmond. De vluchtauto is later uitgebrand teruggevonden.