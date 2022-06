Nieuw eredivisieseizoen begint met vrijdagduel Heerenveen-Sparta Rotterdam

Pak de agenda er maar bij. De zomer moet nog beginnen, maar de openingsronde van de eredivisie in het seizoen 2022/2023 staat al vast. SC Heerenveen en Sparta Rotterdam trappen het nieuwe seizoen af op vrijdag 5 augustus 2022 om 20.00 uur.

Titelhouder Ajax begint zaterdag 6 augustus met een uitwedstrijd in Sittard tegen Fortuna om 16.30 uur. PSV ontvangt die dag om 20.00 uur thuis FC Emmen en Feyenoord start zondag 7 augustus om 14.30 uur met een lastig uitduel in Arnhem tegen Vitesse. AZ sluit het openingsweekend die zondag om 16.45 uur af met een thuisduel tegen Go Ahead Eagles.

Promovendi

Ook de drie promovendi kunnen gelijk aan de bak: ze beginnen allemaal met een uitwedstrijd. Excelsior moet lang in de bus naar Leeuwarden voor een duel met SC Cambuur. FC Volendam moet naar de Euroborg voor een duel met FC Groningen en de Emmenaren reizen dus zuidwaarts om te openen tegen PSV.

Woensdagochtend maakt de KNVB het schema voor de rest van het seizoen bekend. Dan wordt dus ook duidelijk wanneer de topwedstrijden - die tussen Ajax, AZ, PSV en Feyenoord - plaatsvinden.