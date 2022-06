Britse minister laat eerste asielzoekersvlucht naar Rwanda doorgaan

Waarom doet Rwanda mee met het Britse plan? Correspondent Elles van Gelder:

"Je zou kunnen denken dat dit alleen om geld draait. En er is ook geld met de overeenkomst gemoeid, zo'n 140 miljoen euro. Maar het gaat ook ergens anders om: de president van Rwanda, Paul Kagame, wil zijn bondgenootschap met westerse landen versterken.

Kagame werd na de genocide in 1994 geprezen omdat hij van Rwanda een veilig en opgeruimd land maakte. Plastic is verboden, het ziet er allemaal goed georganiseerd uit in de hoofdstad Kigali. Het is ook een land dat een voorloper wil zijn in de regio als het gaat om nieuwe technologie. Het land werd gezien als succesverhaal en zeker in de beginjaren leverde dat veel donorgeld op.

Maar het imago van Rwanda en Kagame heeft steeds meer deuken opgelopen door beschuldigingen van mensenrechtenschendingen. Daar is steeds meer aandacht voor gekomen van westerse landen. Deze overeenkomst kan Rwanda gebruiken om het imago weer op te poetsen, om gezien te worden als gastvrij land en dus om het Westen, of in iedere geval het Verenigd Koninkrijk, aan zijn kant te krijgen."