Van Rijthoven over wildcard Wimbledon: 'Ze willen een sensatie zoals ik hebben'

Van Rijthoven kan zeldzame wildcard Wimbledon amper geloven: 'Onwerkelijk' - NOS

Van Rijthoven werd dinsdag op de hoogte gesteld door de organisatie van Wimbledon. "Ik werd zelf gebeld door de grote man van Wimbledon, dat het rond was. Hij zei: Tim, ik heb goed nieuws. Je hebt de wildcard van het hoofdtoernooi. Je hebt het verdiend met je spel van afgelopen weken." Kieskeurig De keuze voor Van Rijthoven is een opvallende. De Wimbledon-organisatie is doorgaans heel kieskeurig in het verdelen van de acht beschikbare wildcards. Normaal worden de vrijstellingen vooral gegeven aan Britse tennissers of tennissers uit een van de drie andere grandslamlanden: Australië, Frankrijk en Amerika. "Dit zegt ook wel wat over de Engelse tennisbond daar. Ze willen een sensatie zoals ik op het hoofdtoernooi van Wimbledon hebben. Dat ze mij die kans geven, is echt heel gaaf." Tim van Rijthoven won zondag het grastoernooi in Rosmalen door in de finale van Daniil Medvedev, de huidige nummer één van de wereld, te winnen.

Van Rijthoven verslaat ook Medvedev en eindigt droomweek met titel Rosmalen - NOS

Maar zijn uitverkiezing was alles behalve een vanzelfsprekendheid. Van Rijthovens management heeft een goede lobby gevoerd. "Er worden brieven over en weer geschreven", legt Van Rijthoven uit. "Er worden heel veel mensen met elkaar in contact gebracht. Achter de schermen gebeurt er heel veel." Roodgloeiend Sinds zijn triomf in Rosmalen staat de telefoon van Van Rijthoven roodgloeiend. De journalisten staan in de rij, mensen willen alles van hem weten en iedere talkshow wilde hem in de uitzending. "Dat ik gisteren bij Humberto zat en voor een miljoenenpubliek mijn verhaal mocht doen, dat was wel even een knijpmomentje", zegt Van Rijthoven, die na zijn toernooizege in Rosmalen een speciale mediamanager in dienst nam. "Ik ben van een redelijk onbekende tennisser opeens een bekende Nederlander geworden. Dat gaat niet eens over tennis, maar in heel Nederland ben ik nu bekend. Dat is hartstikke raar."

Geen ATP-punten De tennissers op Wimbledon kunnen dit jaar geen punten verdienen voor de wereldranglijst. Spelersorganisaties ATP (mannen) en WTA (vrouwen) hebben dat besloten, omdat Russen en Belarussen niet welkom zijn op het grandslamtoernooi in Londen.