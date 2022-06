Tribunaal geeft Van der Vorst gelijk in bokssoap; voorzittersverkiezing moet opnieuw

Het sporttribunaal CAS heeft Boris van der Vorst gelijk gegeven in zijn zaak tegen de internationale boksbond IBA. Die heeft onterecht besloten om de Nederlander uit te sluiten van de verkiezing voor een nieuwe voorzitter, zo luidt het oordeel.

"Het is een fantastische dag", reageert Van der Vorst op de uitspraak van het CAS. "Het was schandalig dat we enkele uren voor de verkiezing van nieuwe voorzitter werden uitgesloten van deelname. Ik ben heel blij dat het CAS dat nu recht heeft gezet."

De uitslag van de verkiezing is door het CAS ongeldig verklaard. De Rus Umar Kremlev werd een maand geleden zonder tegenkandidaten herkozen als voorzitter.

Van der Vorst wil de boksbond hervormen, samen met enkele andere westerse landen. Ze willen onder meer de corruptie in het boksen aanpakken.