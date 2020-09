Dodental door explosie bij moskee in Bangladesh stijgt naar 11

Het dodental van de explosie van gisteren bij een moskee in Bangladesh is opgelopen tot elf. De explosie was in de stad Narayanganj, niet ver van de hoofdstad Dhaka.

In de moskee was het vanwege het vrijdagavondgebed druk toen het misging. De oorzaak van de ontploffing zou liggen bij een ondergrondse gasleiding die bij het gebedshuis ligt.

Er zijn tientallen gewonden, die met zware brandwonden in het ziekenhuis liggen. Op beelden die via sociale media zijn verspreid, liggen de slachtoffers in rijen op de grond van het ziekenhuis.