Mopperende Van de Zandschulp wint toch op gras, Griekspoor tankt vertrouwen

Het gemopper van Van de Zandschulp stond in schril contrast met de kalme Griekspoor, die in twee sets (7-6 (10), 6-3) afrekende met de Slowaak Alex Molcan in Halle. Met zijn 61ste plaats op de wereldranglijst staat Griekspoor zestien plekken lager dan zijn tegenstander. Ze spelen ook samen in het dubbelspel in het Duitse grastoernooi.

Zelfs toen hij al een break voorstond in de derde set stond de Nederlandse nummer 29 van de wereld mopperend en tierend op de baan. In de tweede ronde treft hij de Bulgaarse routinier Grigor Dimitrov, de nummer 22 van de ATP-ranking.

Vorige week boekte Griekspoor pas zijn eerste zege ooit in de ATP Tour op gras en sindsdien is hij vertrouwen aan het tanken op die ondergrond. In Rosmalen werd hij pas na twee tiebreaks uitgeschakeld door Félix Auger-Aliassime, de nummer negen van de wereld. Deze week doorliep Griekspoor fluitend de kwalificatie in Halle, waar hij geen set hoefde af te staan.

Tegen Molcan had Griekspoor het aanvankelijk wel lastig. In de eerste set moest hij liefst zes setpunten wegwerken. Bij 4-5 in de kreeg de Slowaak zijn enige breakpoint van de partij, maar de Nederlander sloeg dat weg. In de tiebreak had Molcan liefst vijf setpoints, maar Griekspoor hield het hoofd koel en benutte zijn tweede setpoint.

Aan een vroege break in de tweede set had de sterk serverende Griekspoor vervolgens genoeg. Met een ace op zijn eerste matchpoint besliste hij de partij.

Van de Zandschulp en Griekspoor zijn niet de enige Nederlandse mannen in het hoofdtoernooi op Wimbledon, dat op 27 juni begint. Vandaag kreeg Tim van Rijthoven, de sensationele winnaar van Rosmalen, te horen dat hij een wildcard krijgt voor die grand slam.