Serena Williams hint op Instagram nadrukkelijk op rentree op Wimbledon

Williams postte op Instagram een foto van haar witte schoenen op het gras op Wimbledon, met het bijschrift 'SW en SW19, het is een date. Zie je daar." Daarbij staat 'SW' voor Serena Williams en duidt 'SW19' op de postcode van Wimbledon.

Serena Williams zinspeelt op haar Instagram-pagina nadrukkelijk op een terugkeer op Wimbledon. De 23-voudig grandslamkampioene viel vorig jaar geblesseerd uit in de eerste ronde van het Londense grastoernooi en kwam daarna niet meer in actie.

Het derde grandslamtoernooi van het jaar begint op 27 juni. De 40-jarige Williams won Wimbledon zeven keer. Haar laatste titel op het gras in Londen behaalde ze in 2016. In 2018 en 2019 reikte ze tot de finale.

Van Rijthoven krijgt wildcard

Eerder op de dag werd bekend dat Tim van Rijthoven een wildcard krijgt voor Wimbledon. De 25-jarige Brabander zorgde afgelopen week voor een sensatie door uit het niets als wildcardspeler en nummer 205 van de wereld het grastoernooi van Rosmalen te winnen.