Mojo hoopt concert Rolling Stones nog dit jaar in te halen

Concertorganisator Mojo doet er alles aan om het afgelaste concert van The Rolling Stones in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam dit jaar nog in te halen. Dat zegt een woordvoerder tegen Het Parool.

Het concert ging gisteren op het laatste moment niet door omdat leadzanger Mick Jagger positief testte op corona. "We werken met man en macht aan het vinden van een datum. Alle pijlen zijn erop gericht om het dit jaar nog te laten gebeuren", aldus Mojo.

Komende vrijdag zouden de Stones hun opwachting maken in Bern in Zwitserland, maar ook dat concert gaat niet door vanwege de besmetting van Jagger.