Regeringspartij CDA eist aanpassing stikstofplan kabinet

Het CDA wil dat de stikstofplannen van het kabinet worden aangepast. Dat zegt Tweede Kamerfractievoorzitter Heerma. "Binnen het CDA staat niet ter discussie dat er iets moet gebeuren, maar we zullen pleiten voor aanpassingen op cruciale punten." Hij noemt de kabinetsplannen "niet uitvoerbaar".

Heerma zegt dat hij dit weekend veel contact heeft gehad met partijgenoten uit de provincies waar het speelt. Die hadden onder meer kritiek op het gebrek aan perspectief voor boeren.

Uit de plannen die vrijdag zijn gepresenteerd blijkt dat niet alle boeren door kunnen gaan met hun bedrijf. Het CDA benadrukt dat het geen kaalslag moet worden en dat het landelijk gebied leefbaar moet blijven.

Volgens de CDA-fractie moet niet zo eenzijdig naar verkleinen van de veestapel worden gekeken en zijn er "alternatieve manieren" om stikstofreductie te bereiken. Heerma noemt onder meer innovatie van de agrarische sector.

De fractieleider zegt verder dat er gekeken moet worden naar de luchtvaart, industrie en verkeer. "Het hele plaatje moet worden bekeken." Heerma benadrukt dat zijn partij het debat de komende tijd in gaat "met als doel om de plannen aan te passen".

70 procent

Het kabinet kondigde vrijdag aan dat de stikstofuitstoot in delen van ons land met 70 procent moet worden teruggedrongen. Het gaat om 131 gebieden vlak bij kwetsbare natuur. Hoe de reductie wordt ingevuld, moeten de provincies bepalen. Die moeten voor 1 juli 2023 duidelijk maken hoe zij de doelen denken te bereiken.

Niet alleen bij het CDA leiden de stikstofplannen tot beroering: op een congres van regeringspartner VVD werd zaterdag een voorstel aangenomen door de leden om de plannen aan te passen.

VVD-Kamerlid Van Campen zei vanochtend dat die motie "een heel duidelijke zorg" uitsprak. Maar hij wilde er niet aan dat de plannen moeten worden aangepast. "Het kabinet heeft doelen gesteld en nu gaan we in gesprek over hoe die worden bereikt, met maatwerk."

Coalitiepartij D66 wil dat het kabinet gewoon vasthoudt aan de doelen. En volgens fractievoorzitter Paternotte willen de andere coalitiepartijen dat ook. "Ik heb er heel veel begrip voor dat het lastige politieke keuzes zijn", zei hij in reactie op de woorden van Heerma. "Maar ik heb niet het idee dat het CDA iets wil veranderen aan de afspraken."