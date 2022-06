Whisky-oorlog tussen Denen en Canadezen na halve eeuw beslecht

Een territoriaal geschil tussen Denemarken en Canada dat al bijna een halve eeuw voortduurt is beslecht. De inzet was een rotsachtig eilandje van 1,3 vierkante kilometer ten zuiden van de Noordpool.

Tot wapengekletter is het nooit gekomen tussen de Denen en de Canadezen, maar beide landen wilden het eilandje niet zonder slag of stoot aan de ander geven. Daarom is het stukje land, dat tussen Groenland en het Canadese eiland Ellesmere ligt, nu opgedeeld in tweeën. Precies over de helft loopt sinds vandaag de grens. Minutieus uitgemeten, zodat beide landen evenveel grondgebied kunnen claimen.

Het conflict ontstond in 1973. In dat jaar bepaalden Canada en Denemarken waar de grens door de Straat van Nares moest komen. Die waterweg loopt tussen Canada en Groenland, dat bestuurlijk onder het koninkrijk Denemarken valt.

En helemaal bovenin in het midden van de straat ligt dat piepkleine Hanseiland, dat is vernoemd naar de Groenlandse ontdekkingsreiziger Hans Hendrik.

Het is niet meer dan een rots, op Google Maps moet je heel ver inzoomen voordat je het ziet. Een eiland zonder enige vorm van leven bovendien. En noemenswaardige mineralen of andere natuurlijke bronnen heeft het ook al niet, weet persbureau AP.

En toch claimden beide landen het stukje aarde, want het Noordpoolgebied eromheen biedt wel tal van natuurlijke rijkdommen, meldde het wetenschappelijke tijdschrift Kijk vorig jaar.

Whisky-oorlog

In 1984 kreeg de strijd een nieuwe wending. De Deense minister voor Groenlandzaken plantte een vlag op het eiland en begroef er een fles schnaps bij. Op een briefje schreef hij: "Welkom op het Deense eiland".

De Canadezen verdroegen die brutaliteit niet en gingen met de eigen vlag en een fles Canadese brandy onder de arm een eigen stempel op het eiland drukken. Sindsdien planten beide landen beurtelings hun vlag op het eiland en is de strijd de Whisky-oorlog gaan heten.

Maar aan dit conflict is nu dus voorgoed een einde gekomen. "We geven een duidelijk signaal af dat het mogelijk is om conflicten over grensgebieden op een vreedzame en pragmatische manier op te lossen, waarbij beide partijen als winnaar uit de bus komen", zegt de Deense minister Kofod van Buitenlandse Zaken.

Hij noemt het een "belangrijk signaal nu er zo veel oorlog en onrust in de wereld is". Of Deense en Canadese functionarissen nu geproost hebben met een glas whisky is niet duidelijk.