Droomtransfer bezorgt Van de Beek 'hectische en emotionele' week

Van de Beek over transfer naar Manchester United: 'Een opluchting' - NOS

Zijn transfer naar Manchester United gooide een fatsoenlijke voorbereiding op de interland van Oranje met Polen volledig in de war. Als er iemand opgelucht is na de goede afloop van een hectische week, dan is het wel Donny van de Beek.

"Net voor de interlandperiode begon het al te rommelen. Vandaar dat ik de wedstrijd ook niet heb gespeeld. Door de medische keuring miste ik de eerste trainingen", zegt de nieuwe middenvelder van Manchester United, die vrijdagavond in het laatste kwartier doelpuntenmaker Steven Bergwijn afloste.

Manchester was ook de club waar de 23-jarige Van de Beek zelf het liefste heen wilde.