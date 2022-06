Vanavond op tv: 'Leg asielopvang bij gemeenten' • Aanpak maffia als voorbeeld • CDA toch tegen stikstofplan • Asielzoekers naar Rwanda

Eerste vlucht asielzoekers naar Rwanda

De eerste vlucht met asielzoekers die illegaal naar het VK zijn gereisd, vertrekt vandaag naar Rwanda. Er is veel te doen geweest over het plan dat deze vlucht mogelijk maakt. De Britten betalen het Afrikaanse Rwanda om asielzoekers op te vangen die via het Kanaal illegaal de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk hebben gemaakt. Doel van de maatregel is om asielzoekers te ontmoedigen om via mensensmokkelaars naar de Engelse kust te komen. In Nieuwsuur houden we het plan tegen het licht.