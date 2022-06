Van Lienden voelt zich eenling in strijd tegen 'de meute'

Sywert van Lienden heeft bij een hoorzitting in de rechtbank in Amsterdam uitgehaald naar het Openbaar Ministerie, de politiek, de media en ook de rechtbank. "Er is hier geen sprake van een misstand, maar van een nationaal misverstand", zei hij over het verzoek van het OM om hem te ontslaan als bestuurder van de Stichting Hulp Alliantie (SHA).

Van Lienden beschuldigt het OM en oud-medewerkers van de stichting van het verstrekken van misinformatie. "Alles wordt door elkaar geklutst." Ook Tweede Kamerleden en ministers zouden onjuiste informatie hebben gegeven over de mondkapjesdeal met de bv van Van Lienden en twee zakenpartners.

Als gevolg van de berichtgeving is het drietal bedreigd, zei Van Lienden. En de rechtbank kreeg het verwijt dat hem een goede verdediging onmogelijk wordt gemaakt, omdat honderden pagina's aan verweerschrift die hij had opgesteld niet in deze zaak zijn toegelaten. "Een rechtstaat zou bescherming moeten bieden als de meute zich tegen een eenling keert."

In de hoorzitting was de vraag aan de orde of Van Lienden en zijn zakenpartner Bernd Damme ontslagen moeten worden als bestuursleden van de SHA. Ze waren al geschorst. Het OM en oud-medewerkers van SHA dringen aan op ontslag omdat het bestuur opdracht moet geven voor een onderzoek naar handelwijze van Van Lienden, Damme en een andere zakenpartner die eerder opstapte. Zolang Van Lienden en zijn zakenpartner zelf nog bestuurslid zijn, kunnen ze dat onderzoek belemmeren, redeneert het OM. Bijvoorbeeld door de administratie te wijzigen of zoek te maken.

Verzet tegen ontslag

Van Lienden en Damme verzetten zich tegen hun ontslag. Ze vinden dat ze niets verkeerds hebben gedaan. "Ik heb naar eer en geweten gehandeld", zei Van Lienden. Volgens hem heeft de SHA geen toekomst als hij en Damme plaats moeten maken voor andere bestuurders. "De klanten, het netwerk, dat is met ons verweven. Het belang van continuïteit zou mee moeten spelen", zei Van Lienden.

De drie verdienden in 2020 miljoenen aan de verkoop van mondkapjes aan het ministerie van Volksgezondheid. Die order liep via hun bv Relief Goods Alliance (RGA). Volgens Van Lienden was daarvoor gekozen, omdat de werkmaatschappij van de SHA daar niet geschikt voor was. Het ministerie en andere klanten zouden daarvan op de hoogte zijn geweest en ook van het feit dat Van Lienden en zijn zakenpartners de aandeelhouders waren. De activiteiten van de RGA zouden strikt gescheiden zijn geweest van die van de stichting SHA, waarvoor ze onbezoldigd werkten.