Van Lienden verzet zich tegen ontslag bij mondkapjesstichting SHA

Sywert van Lienden en zijn zakenpartner Bernd Damme verzetten zich tegen ontslag bij de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). Ze vinden niet dat hun aanblijven een onderzoek in de weg staat naar de vraag of ze SHA hebben benadeeld. Ook vinden ze dat SHA geen toekomst heeft als zij plaats moeten maken voor andere bestuurders. "De klanten, het netwerk, dat is met ons verweven. Het belang van continuïteit zou mee moeten spelen", zei Van Lienden tijdens de hoorzitting bij de rechtbank in Amsterdam. Van Lienden was aan het begin van de coronacrisis veel in het nieuws als boegbeeld van SHA, dat zonder winstoogmerk de zorg van hulmiddelen wilde voorzien. Maar een opdracht voor miljoenen mondkapjes van het ministerie van Volksgezondheid liep via hun bv Relief Goods Alliance (RGA). Van Lienden, Damme en een derde zakenpartner hielden daar samen zo'n 20 miljoen euro aan over.

Naast deze civielrechtelijke zaak loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek tegen Van Lienden en zijn twee zakenpartners wegens oplichting en verduistering. Daar zou inmiddels de verdenking van witwassen inmiddels zijn bij gekomen.

Het OM vermoedt dat de twee in strijd met de statuten van de stichting hebben gehandeld. Daar gaat door een eventueel nieuwe bestuur mogelijk onderzoek naar worden gedaan. De uitkomst kan zijn dat de drie de miljoenen aan de stichting moeten terugbetalen.

Quote Ik ben een strenge slager. Van Lienden op de vraag of hij geen slager is die zijn eigen vlees keurt als hij aanblijft

Zolang Van Lienden en zijn zakenpartner nog bestuurslid zijn, kunnen ze een onderzoek naar hun handelwijze belemmeren, redeneert het OM. Bijvoorbeeld door de administratie te wijzigen of zoek te maken. Van Lienden zegt dat hij niets te verbergen heeft. Zijn aanblijven staat volgens hem een onderzoek niet in de weg. "Ik ben een strenge slager", antwoordde hij op de vraag of hij dan niet de slager is die zin eigen vlees keurt." Oud-SHA-medewerkers willen dat de twee ontslagen worden. "Zij zijn slachtoffer, zij zijn beschadigd", zei hun advocaat. Een oud-medewerker verklaarde op zijn beurt: "Ook wij zijn ongelooflijk veel tijd kwijt geweest aan alles wat in de media kwam. We werden gebeld door journalisten. Wij voelden ons geïncrimineerd." De oud-medewerkers zeiden ook dat ze door de geschorste bestuursleden of hun familie worden geïntimideerd. Ze zouden dreigmails hebben gehad. Bij het betreden van de rechtbank zou een naaste van Van Lienden "hypocriet" tegen een oud-medewerker hebben geschreeuwd. Ook zou iemand een middelvinger naar deze medewerker hebben opgestoken. Van Lienden ontkende.