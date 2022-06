Van Gennip: geen plan om werklozen uit Franse banlieues naar Nederland te halen

Minister Van Gennip van Sociale Zaken zegt dat er geen plan ligt om werklozen uit Franse probleemwijken naar Nederland te halen om hier de krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden. Dat zegt ze naar aanleiding van de commotie die vanmorgen ontstond na een interview met haar in het AD.

Daarin opperde ze de mogelijkheid dat jeugdwerklozen uit Frankrijk en Spanje in ons land aan de slag kunnen gaan in de horeca en in de kassen. "Ik kan mij voorstellen dat we investeren in die Franse of ook bijvoorbeeld Spaanse schoolverlaters", zei ze tegen de krant.

Van verschillende kanten werd het idee meteen afgeschoten. Kamerleden vinden het een "waanzinnig" of "kansloos" plan. Ze denken dat met de arbeidsmigranten de problemen uit de banlieues geïmporteerd worden, terwijl er in Nederland nog zo veel mensen langs de kant staan.

Noord-Afrikanen

Van Gennip haast zich nu te zeggen dat ook zij vindt dat eerst die mensen ingezet zouden moeten worden. Haar uitspraken kwamen voort uit de omstreden voorstellen van de Europese Commissie om arbeidsmigranten uit Noord-Afrika te halen om het tekort op de arbeidsmarkt op te lossen. Het kabinet is daartegen.

"Dan sla je een paar stappen over, denk ik", zegt Van Gennip over het Europese plan. "Eerst moeten we kijken naar de één miljoen mensen die hier nog aan de kant staan en proberen de vele deeltijders wat meer te laten werken. En dan moeten we ook de huidige arbeidsmigranten in Nederland nog beter gaan behandelen."

Kijk hier naar de uitleg van Van Gennip: