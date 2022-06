Eerst succesvol, daarna ingehaald: Internet Explorer met pensioen

We staan er niet vaak bij stil, maar de browser is al jaren een belangrijke toegangspoort tot het internet. De eigenaar daarvan is daarmee een belangrijke speler in de techwereld.

Generaties zijn ermee opgegroeid, maar de kans dat je de browser nu nog gebruikt is klein. Morgen gaat Internet Explorer, jarenlang dé browser van Microsoft, met pensioen. De positie van belangrijkste browser is alweer tien jaar in handen van Google Chrome.

Internet Explorer werd uitgebracht in de zomer van 1995. "Microsoft was eigenlijk erg laat", zegt Steven Pemberton, die als onderzoeker al bijna veertig jaar werkt bij het Centrum Wiskunde & Informatica. "Op dat moment was Netscape heel populair en had dat bedrijf de markt in handen. Microsoft moest veel doen om dat in te halen."

In de jaren die daarop volgden, ging het snel. Een browser werd een essentieel onderdeel van het digitale leven. In 1999 werd Internet Explorer de nummer één. Het voordeel dat Microsoft ten opzichte van de concurrentie had, was dat de browser werd meegeleverd met het belangrijkste besturingssysteem voor computers: Windows.

De zaak in de VS begon in 1998 en werd in 2001 geschikt. Jaren later startte de zaak van de Europese Commissie (2009), die leidde onder meer in 2013 tot een boete van ruim een half miljard euro omdat Microsoft zich niet hield aan afspraken om gebruikers een keuzescherm met browsermogelijkheden te bieden.

Zowel in de VS als in de EU was Microsoft vanaf eind jaren 90 jarenlang onderwerp van onderzoek naar machtsmisbruik. Het feit dat Internet Explorer werd gebundeld met Windows was daarbij een belangrijk probleem.

"Toen Microsoft met Internet Explorer eenmaal een machtspositie had, stopten ze eigenlijk ook met de ontwikkeling", zegt Pemberton. "De motivatie was weg. Daarmee vertraagde Microsoft in feite de ontwikkeling van het internet."

Beveiligingsproblemen

Daarnaast had Internet Explorer een beruchte reputatie: het zat bomvol beveiligingsproblemen. "Het is waar dat Microsoft in Internet Explorer te weinig heeft gedaan aan beveiliging", zegt Pemberton. "Chrome was daarin anders en had hier wel aandacht voor. Maar ook daar is het meer pleisters plakken dan echt kijken hoe je fundamenteel dingen kunt veranderen."

Google deed er vanaf het begin alles aan om Chrome groot te maken. Pemberton herinnert zich een grote reclamecampagne voor de browser in Amsterdam. Daarnaast was de inzet om de browser beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk besturingssystemen. "Google zag al snel dat ze een browser nodig hadden, omdat dat de basis was van al hun diensten."

Vanaf 2009 ging het bergafwaarts met Internet Explorer, binnen twee jaar had Google Chrome Microsofts browser ingehaald: