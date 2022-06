Sprookje duurt voort: Van Rijthoven krijgt wildcard voor Wimbledon

Tennisser Tim van Rijthoven heeft een wildcard gekregen voor het hoofdtoernooi van Wimbledon. "We hebben de wildcard binnen", bevestigt hij aan het Algemeen Dagblad. "Ik ga voor het eerst in mijn carrière in het hoofdtoernooi van een grandslam spelen. Het is echt fantastisch."

Van Rijthoven zorgde afgelopen week voor een sensatie door uit het niets als wildcardspeler en nummer 205 van de wereld het grastoernooi van Rosmalen te winnen. Hij versloeg in de finale de huidige nummer één van de wereld Daniil Medvedev.

Door de sensationele overwinning steeg Van Rijthoven naar de 106de plaats op de ATP-ranking, een plek die normaal gesproken goed is voor directe plaatsing voor een grandslamtoernooi. Maar omdat de startlijsten al een paar weken van tevoren worden bepaald, was Van Rijthoven op Wimbledon in eerste instantie veroordeeld tot het kwalificatietoernooi.

Kwalificeren is nu dus niet meer nodig. Van Rijthoven: "Ongelooflijk, eigenlijk. Niet te beschrijven."