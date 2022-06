Donny Roelvink zwaargewond bij opnamen filmpje: 'Heel erg geschrokken'

"Het is heel snel gegaan", vertelt de 24-jarige Roelvink. "Ik weet alleen nog dat ik een klap voelde. Een paar minuten later werd ik wakker in een ambulance. Wonder boven wonder ben ik niet in levensgevaar geweest. Dit ziet er natuurlijk heel heftig uit. Maar op een paar gebroken ribben en een kleine klaplong na is het gelukkig niet erger dan dat geworden."

Gevaar zit in een klein hoekje

Vader Dries Roelvink zegt tegen De Telegraaf dat zijn zoon is aangereden door een Hummer die bestuurd werd door een vriend van hem. "Hij had met een paar vrienden het plan opgevat om een filmpje na te doen van hun grote idool, bodybuilder Ronnie Coleman, waarbij Coleman op straat een zware fitnessoefening uitvoert en daarbij ging het mis". In het filmpje wordt de bodybuilder gefilmd vanuit een Hummer.

"Ik ben wel heel erg geschrokken", vervolgt Roelvink junior. "Ik had niet verwacht dat zoiets kleins zo fataal had kunnen zijn. Ik zat gisteren nog met vrienden te barbecueën in de tuin. En de volgende dag lig je dan hier. Dat geeft je dan wel even die reality-check van: hé, het kan zo klaar zijn. Het gevaar zit in een klein hoekje. Dit heeft me vooral mentaal heel erg geraakt."