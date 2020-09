Etappe 8: peloton gaat Pyreneeën in en krijgt drie zware cols voor de kiezen

Het parcours van de achtste etappe van de Tour - NOS

Twee keer eerste categorie en één keer buitencategorie. In de achtste etappe van de Ronde van Frankrijk trekt het peloton daags na de spectaculaire waaieretappe de Pyreneeën in. De rit kent geen aankomst bergop, zoals zondag het geval is, maar de klassementsmannen zullen zich wel roeren, verwacht Tom Dumoulin. "Ik verwacht wel koers. De Pyreneeën zijn niet superlastig dit jaar, het zijn maar twee ritten", zegt de nummer vijf van het algemeen klassement.

Vanaf 13.30 uur live op NPO 1

De achtste Touretappe begint om 13.35 uur en is vanaf de start live te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app met commentaar van Joris van den Berg, Stef Clement en Maarten Ducrot. Op NOS.nl en in de NOS-app kun je de etappe ook via een liveblog volgen. De finish wordt rond 17.15 uur verwacht. Om 14.00 uur klinkt op NPO Radio 1 de openingstune van Radio Tour de France.

Het begin van de etappe is nog vlak, maar ruim vijftig kilometer na het vertrek in Cazères-sur-Garonne beginnen de renners aan de Col de Menté van de eerste categorie. Ze bereiken de top zestig kilometer voor de finish. Nog twee Pyreneeëncols Na de afdaling volgt de eerste klim van de buitencategorie van de 107de Ronde van Frankrijk: de Port de Balès, 11,7 kilometer klimmen à 7,7 procent. Vijftien kilometer later volgt de laatste klim van de dag, de Col de Peyresourde (eerste categorie), waarna het nog ruim elf kilometer omlaag gaat naar de finish in Loudenvielle.

Herman blikt vooruit: op de naar Pyreneeëncol van Rodolfo Massi - NOS

Afgelopen donderdag bleven aanvallen tussen de klassementsmannen uit op de Col de la Lusette (eerste categorie) en ook dinsdag op de klim naar Orcières-Merlette lieten de favorieten elkaar tot de laatste honderden meters met rust. Dumoulin verwacht vandaag dus wel koers, net als Trek-ploegleider Steven de Jongh. Zijn twee klassementsrenners, Bauke Mollema en Richie Porte, verloren vrijdag één minuut en twintig seconden door de waaiers en zullen gebrand zijn op revanche. "Als de kans daar is, wil je elke dag tijd goedmaken." De stand in de top van het klassement:

Strijd om gele trui - NOS