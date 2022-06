Van Gaal verwijst Timber en Aké naar tribune voor Nederland-Wales

Timber had tegen Polen (2-2) een basisplaats, maar werd na ruim een uur spelen gewisseld. De bondscoach was niet tevreden over het spel van de Ajax-verdediger. "Het ging veel te langzaam. Hij ging dribbelen met de bal, terwijl hij gewoon de ballen moet inspelen. Ik vermoed dat Timber op zijn laatste benen loopt", aldus Van Gaal.

Nederland-Wales bij de NOS

Het vierde Nations League-duel van Nederland, in Rotterdam tegen Wales, begint dinsdag om 20.45 uur en is te volgen via een livestream en liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Op NPO 3 is het duel ook te zien en via NPO Radio 1 is het radioverslag te horen.