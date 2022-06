Van Gerwen krijgt controle en vertrouwen terug: 'Ben ik ooit weggeweest dan?'

Eén dart maakt voor Michael van Gerwen een wereld van verschil. Want wat als Joe Cullen zijn matchdart had benut in de finale van de Premier League, die uitgelezen kans die hij kreeg op dubbel 16?

"Dan had je me bij elkaar kunnen vegen", weet Van Gerwen ook. Maar nu staat hij er weer, zelfverzekerd als vanouds, mét zijn zesde Premier League-titel. "Ben ik ooit weggeweest dan?"

Enorme opsteker

Dat misschien niet, in letterlijke zin. Toch was de 33-jarige Van Gerwen de controle wel kwijt, de laatste anderhalf jaar. Soms buiten zijn schuld om, bijvoorbeeld toen hij zich vanwege een coronabesmetting moest terugtrekken van het WK. Maar niet altijd, zoals bij de afgang tegen Luke Humphries (0-7) twee maanden geleden tijdens de Europese tour.

De beste van de wereld is hij niet meer, op basis van de ranglijst. Maar zijn eerste majortitel sinds november 2020 is in deze moeilijke fase in zijn loopbaan een enorme opsteker.