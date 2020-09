NOS Voetbalpodcast #111: 'Ook met Lodeweges heeft Oranje de overtuiging'

Een extra NOS Voetbalpodcast helemaal in het teken van het Nederlands elftal. Direct na afloop van de wedstrijd tegen Polen (1-0) in de Nations League spreekt Arno Vermeulen met Jeroen Stekelenburg, Jeroen Elshoff en Jeroen Grueter.

Het was de eerste wedstrijd van Oranje met coach Dwight Lodeweges aan het roer. Stekelenburg zag dat er in de opvatting van de ploeg weinig was veranderd.

"Onder Koeman was dit elftal iets onoverwinnelijks gaan uitstralen en dat kan zomaar wegvallen als de coach vertrekt. Maar dit elftal heeft dat zich eigen gemaakt, die overtuiging."