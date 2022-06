Overstromingen in Yellowstone in VS, park voor het eerst in 34 jaar dicht

In Yellowstone National Park in het westen van de Verenigde Staten hebben overstromingen forse schade veroorzaakt. Daardoor is het bij toeristen populaire park afgesloten voor bezoekers, voor het eerst in 34 jaar.

De overstromingen waren het gevolg van forse regenval en een snel smeltende sneeuwlaag. Er zijn meldingen binnengekomen van weggespoelde bruggen, huizen en bomen. Belangrijke wegen zijn verwoest of bedekt door modder en stenen. Ook zijn er hoogspanningsmasten gesneuveld, waardoor delen van het park zonder stroom zitten. De rampendienst is bezig de precieze schade in kaart te brengen.

Door modderstromen zijn sommige dorpen en kleine steden geïsoleerd geraakt. Inwoners zijn geëvacueerd per boot en helikopter. Het is nog onduidelijk om hoeveel mensen het gaat. Ook is het niet bekend hoeveel bezoekers er in het park vastzitten.

De schade in het park is groot: