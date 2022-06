Minister wil jonge arbeidsmigranten uit Franse banlieues halen

Minister Van Gennip stelt voor om werkloze jongeren uit de Franse voorsteden (banlieues) naar Nederland te halen om bijvoorbeeld in de horeca of in de kassen te werken. In een interview met het AD zegt ze dat de Nederlandse economie niet kan draaien zonder arbeidsmigranten.

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is er op dit moment veel personeel nodig. Van Gennip kijkt daarbij eerst naar de ruim 1 miljoen Nederlanders die geen baan hebben. Ook hoopt ze bijvoorbeeld dat mensen met een deeltijdbaan meer willen gaan werken.

Maar ze denkt dat daarnaast nog veel arbeidsmigranten nodig zijn, en zegt in het AD: "In Frankrijk is echt een hoge jeugdwerkloosheid, zeker in de banlieues. Veel hoger dan wij hier kennen. Ik zou mij kunnen voorstellen dat we investeren in die Franse of ook bijvoorbeeld Spaanse schoolverlaters."

Criminaliteit

De banlieues rond bijvoorbeeld Parijs staan te boek als probleemwijken met veel drugshandel en de criminaliteit. Van Gennip denkt dat werk zou kunnen helpen om jongeren op het goede pad te brengen.

Vorige maand zei Van Gennip in de Tweede Kamer dat ze liever arbeidsmigranten uit de Europese Unie naar Nederland haalt, dan uit landen als Marokko, Egypte en Tunesië.