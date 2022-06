Van Gaal haalt penaltygoeroe 'Professor Tim' aan, maar wie bedoelt hij daarmee?

Later meer over 'Professor Tim'. Met zijn misser van afgelopen zaterdag tegen Polen schreef Memphis Depay geschiedenis. Het was zijn derde gemiste strafschop in het Nederlands elftal, geen speler miste er meer (strafschoppenseries uitgezonderd). "Gelukkig doet hij het nu. Op het WK schiet hij ze er gewoon in", voorspelde Van Gaal.

"Ze moeten de visie volgen die wij hebben aangegeven", zei Van Gaal. "Dat is niet mijn visie, maar het is de visie van wetenschappers. Professor Tim zit achter dat plaatje en Frans Hoek (keeperstrainer, red.) en ik voeren dat uit. Het wordt minder een loterij dan."

Het vierde Nations League-duel van Nederland, in Rotterdam tegen Wales, begint dinsdag om 20.45 uur en is te volgen via een livestream en liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Op NPO 3 is het duel ook te zien en via NPO Radio 1 is het radioverslag te horen.

Depay schoot eerder ook 10 strafschoppen raak, een flink deel van zijn totale productie van 41 doelpunten in Oranje. Met die 10 rake penalty's is hij eveneens recordhouder.

'Anders waren we al wereldkampioen geweest'

In de aanloop naar het WK laat Van Gaal niets aan het toeval over en strafschoppen kunnen op een eindtoernooi heel belangrijk zijn, zo weet de bondscoach uit eigen ervaring. Dinsdag werd er aan het einde van de training voor de tweede keer deze interlandperiode geoefend op het nemen van penalty's.

"Dat doen we niet voor niets", sprak Van Gaal zijn spelers toe. "En nogmaals, wat Frans (Hoek, red.) zegt: wij hebben jullie te leen, je moet het ook bij je club gaan oefenen. Want dat is op een WK ongelooflijk belangrijk. Dat heb je gezien bij ons. Anders hadden we in de finale gestaan en waren we al wereldkampioen geweest. Dat mag ons niet meer overkomen."

Van Gaal doelde daarmee op de halve finale van het WK in 2014, toen hij met Oranje na penalty's werd uitgeschakeld door Argentinië. Ron Vlaar en Wesley Sneijder faalden vanaf elf meter. Ook in 1998 strandde Nederland na penalty's in de halve finales. Phillip Cocu en Ronald de Boer misten tegen Brazilië.

Kijk hieronder hoe Louis van Gaal aan zijn spelers het belang van het oefenen van strafschoppen uitlegt en zijn nadere toelichting voor de camera van de NOS.