Warriors schudden Celtics van zich af in NBA-finale, hebben nog één zege nodig

Golden State Warriors is voor het eerst op voorsprong gekomen in de NBA-finale. Andrew Wiggins was de grote uitblinker tijdens de derde zege op Boston Celtics (104-94), waardoor de vierde titel in acht jaar nadrukkelijk in beeld komt.

Want in de best-of-7-serie staat het nu 3-2 voor de Warriors, met over drie dagen het volgende duel weer in Boston. Mocht het op een beslissende partij aankomen, dan is die zondag in San Francisco.

Wiggins was goed voor 26 punten en 13 rebounds, in een duel waarin zijn ploeg het lange tijd moeilijk had.