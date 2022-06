Hollywoodsterren na schietdrama's: vuurwapengebruik in films moet anders

Zo'n tweehonderd Hollywoodsterren, onder wie actrice Julianne Moore, regisseur Shonda Rhimes, acteur Mark Ruffalo en comédienne Amy Schumer roepen in een open brief op tot verantwoord vuurwapengebruik in films.

"We vragen schrijvers, regisseurs en producers om bedachtzaam te zijn met vuurwapengeweld op het scherm en om te laten zien wat goede manieren zijn om vuurwapens veilig te kunnen gebruiken", schrijven de sterren samen met non-profitorganisatie Brady Campaign.

Zo roepen ze hun collega's op om "verantwoord wapenbezit" te laten zien en om de consequenties van roekeloos wapengeweld te tonen. Daarnaast vragen de briefschrijvers om scènes waarin kinderen met vuurwapens te zien zijn, te beperken.

Volgens de Hollywoodsterren ligt de verantwoordelijkheid van de "wapengeweld-epidemie" bij "lakse wapenwetten" die worden ondersteund door politici die meer bezig zijn met hun angst om macht te verliezen dan met het redden van levens. Maar toch kunnen de makers iets doen, vinden ze.

Basisschool

Dankzij film en televisie zijn namelijk eerder al culturele houdingen geëvolueerd, ten opzichte van roken, rijden onder invloed, het dragen van autogordels en gelijkheid binnen huwelijken. De brief komt een paar weken na schietpartijen in de VS waarbij tientallen mensen omkwamen, onder meer op een basisschool in Uvalde, Texas en in een supermarkt in Buffalo, New York.