Kolderieke invaldoelman pakt heldenrol en helpt Australië aan WK-ticket

Australië heeft zich als voorlaatste land geplaatst voor het WK voetbal van later dit jaar in Qatar. 'The Socceroos', die hun vijfde mondiale eindtoernooi op rij gaan beleven, wonnen de play-offwedstrijd tegen Peru dankzij strafschoppen, nadat de confrontatie 120 minuten lang zonder doelpunten was gebleven.

In het Ahmed bin Alistadion, waar over ruim vijf maanden zeven WK-duels zullen worden afgewerkt, was een heldenrol weggelegd voor Andrew Redmayne. De 33-jarige doelman van Sydney FC mocht kort voor het einde van de verlenging invallen en zag één strafschop tegen de paal gaan en stopte er eentje zelf.

Het 32ste en laatste land dat zich in november bij het mondiale eindtoernooi mag melden, komt dinsdagavond uit het treffen tussen Costa Rica en Nieuw-Zeeland in hetzelfde stadion.

Spaarzaam

Peru, de nummer vijf van Zuid-Amerika, en Australië, dat zich in de Aziatische zone niet rechtstreeks had weten te plaatsen en via een tussenronde tegen de Verenigde Arabische Emiraten in de herkansing terecht was gekomen, wisten er geen spektakel van te maken. De kansen waren uiterst spaarzaam.