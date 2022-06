Uitsluiting studenten energietoeslag is onrechtmatig, zeggen juristen

Het kan best zijn dat sommige studenten vanwege hun woonsituatie niet in aanmerking komen voor de energietoeslag. Maar studenten als groep uitsluiten mag niet, zegt Heesen. Studenten die hier een zaak van zouden maken en verder wel in aanmerking komen voor de toeslag, hebben grote kans om in het gelijk gesteld te worden, zegt hij.

Dat is geen goede gerechtvaardigde grond, zegt Heesen. "Want studenten wonen niet anders dan niet-studenten. Alle woonvormen die door studenten worden gebruikt - bij ouders, zelfstandig of op kamers - worden ook door niet-studenten gebruikt."

Met die gronden is niks mis, zegt Heesen. Maar de reden dat de VNG adviseert studenten uit te sluiten is dat hun woonsituatie "zeer divers is, ook voor wat betreft de energiekosten en -rekening".

Maar het uitsluiten van een groep mag niet zomaar: er moet een "gerechtvaardigde grond" zijn die verklaart waarom de wet voor die groep niet nodig is. Bij jongeren tot 21 jaar is die grond dat ze terug kunnen vallen op hun ouders, die wettelijk verplicht zijn bij te dragen aan de kosten van hun levensonderhoud. En bij mensen die dak- en thuisloos zijn of in een inrichting wonen is dat het feit dat ze geen woning en dus ook geen energiekosten hebben.

In de praktijk nemen de meeste gemeenten, die de wet moeten uitvoeren, die richtlijn over. Studenten die de energietoeslag aanvragen, worden nu dus geweigerd.

In de toelichting op dat wetsvoorstel adviseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om vier groepen uit te sluiten van de toeslag: jongeren tot 21 jaar, mensen die dak- of thuisloos zijn, mensen die in een inrichting wonen en studenten. In de richtlijn bij het wetsvoorstel is dat advies overgenomen.

De energietoeslag is een eenmalig bedrag van 800 euro, bedoeld voor mensen met een laag inkomen die door de stijgende energieprijzen in de problemen komen. De basis voor die toeslag is geregeld in een in maart ingediende wetswijziging van de Participatiewet, die nog door de Tweede en Eerste Kamer behandeld moet worden. Toch kan de toeslag al aangevraagd worden.

'We wonen niet allemaal hutjemutje met z'n twintigen in een huis' - NOS

Studenten hebben veel last van de oplopende energieprijzen, merkt ze. "Wij hebben zelf een meldpunt gehad waarop studenten melden dat ze wel zo'n 50 tot 80 euro per maand extra moeten betalen. Zeker voor studenten die vaak al niet veel geld hebben is dat gigantisch veel. Dus die problemen, die zijn er zeker."

Bij de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) maakten ze zich sowieso al zorgen over de uitsluiting van studenten bij de energietoeslag, zegt voorzitter Ama Boahene. "Maar als je dan ook nog hoort dat het juridisch helemaal niet mag, dat is dan natuurlijk sowieso nog veel problematischer."

Reactie ministerie van SZW en VNG

In een reactie op vragen van Nieuwsuur benadrukt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dat er in het wetsvoorstel zelf géén groepen worden uitgesloten van het recht op energietoeslag. Wel wordt in de richtlijn bij het wetsvoorstel gemeenten geadviseerd om studenten uit te sluiten.

"Dat klopt helemaal", zegt Heesen. "Maar op het moment dat gemeenten de richtlijn overnemen en in hun beleidsregels opnemen dat studenten geen recht hebben op energietoeslag, moet dat ook juridisch juist blijken te zijn. En omdat er een groep wordt uitgesloten zonder dat daar een gerechtvaardigde grond voor is, zal een rechter tot de conclusie komen dat het besluit onrechtmatig is."

Volgens het ministerie van SZW is de individuele bijzondere bijstand een geschikter middel dan de energietoeslag om studenten te helpen die vanwege de energieprijs in de problemen komen. Heesen is het daar niet mee eens. "Die vorm van bijstand is alleen mogelijk als er sprake is van individuele bijzondere omstandigheden. Aangezien het hier gaat om een stijging van lasten die iedereen raakt, is dat niet aan de orde."

VNG laat in een reactie weten "geen standpunt" te hebben over het uitsluiten van studenten van de energietoeslag. De vereniging ontkent specifiek te hebben afgeraden aan gemeenten om energietoeslag aan studenten uit te keren, maar zegt wel bij het ministerie gepleit te hebben "voor een afbakening van de doelgroep die in aanmerking komt voor compensatie".

Lees hier de volledige reactie van het ministerie van SZW en hier die van de VNG.